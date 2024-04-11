В Татарстане в 2023 году 2 327 человек получили капитанские права

Фото: Динар Фатыхов

Аттестация на право управления маломерными судами проходит в Татарстане в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2023 году были аттестованы 2 327 человека, а всего в республике зарегистрировано 37 860 судоводителей. Об этом «Реальному времени» рассказали в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Татарстану.

Аттестацию проводят по правилам, установленным МЧС России. Она включает три этапа:

проверка документов заявителя,

проверку теоретических знаний,

проверку практических навыков управления судном.

Заявитель должен пройти проверку теоретических знаний в течение девяти месяцев после подачи заявления. По истечении этого срока аттестацию провести уже нельзя. Ранее в Татарстане капитана теплохода привлекли к административной ответственности по статье «нарушение правил стоянки судов».

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Разиль Самигуллин