За тариф ответят? Руководство «Водоканала» в Нижнекамске заподозрили в афере на 350 млн рублей

Фото: Максим Платонов

По результатам прокурорской проверки следователи УВД Нижнекамска возбудили дело о мошенничестве в отношении пока неустановленных должностных лиц АО «Водопроводно-канализационное и энергетического хозяйства» (ранее — «Водоканал»). Коммерсантов от коммуналки подозревают в хищении 350,4 млн рублей, поступивших от населения в прошлые годы на капремонт сетей, — уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Проверяющие надзорного ведомства установили — еще в 2019-м АО «ВК и ЭХ» защитило коммунальный тариф для граждан, включив в него отдельную статью расходов на капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения на отдельном участке хозяйства. Однако поступившие по данной статье средства в сумме 350 млн рублей, как полагают силовики, были потрачены по покрытие убытков от теплопотерь и на текущий ремонт. «Собрали на одно, спустили на другие. А ситуация с аварийным износом осталась нерешенной», — комментирует ситуацию один из источников «Реального времени».

В МВД Татарстана это дело пока не комментируют. Оно расследуется меньше двух недель — с 31 марта 2024 года. Статус подозреваемого в мошенничестве пока никто не получил.

Свое разбирательство создавшейся ситуации ранее провела и антимонопольная служба.

Осенью 2023-го «Реальное время» сообщало о перебоях с водой в поселке городского типа Камские Поляны в Нижнекамском районе. «Вечером 2 ноября была прекращена подача всей воды на все объекты поселка, и возобновили подачу холодной воды только вечером 3 ноября, более чем через сутки! Ночью 4 ноября все водоснабжение было прекращено, до вечера 5 ноября воды не было никакой. Складывается впечатление, что «Водоканал» поселка вообще не в силах решить эту проблему», — делился данными о коммунальной катастрофе местный житель Сергей Шахов.

В декабре того же года масштаб проблемы и в самом Нижнекамске подтверждал его глава Рамиль Муллин. На вопросы журналистов об «аварийных» неделях без горячей воды и отопления он отмечал — износ городских сетей водоснабжения составляет 60—70%, а в некоторых случаях доходит до 80%. При этом ранее власти, по мнению Муллина, изначально шли по тупиковому пути: «Водоканал» обновлял за год лишь 1,25% сетей, а «Татэнерго» — порядка 2%, что в два с половиной раза меньше норматива.

— Мне трудно оценить, почему так произошло. Была приватизация, и мы в какой-то мере оставили этот вопрос на откуп «Водоканалу», — подчеркнул Муллин и дал понять, что определенные надежды местная администрация возлагает на федеральную программу по переводу жилых домов на индивидуальные тепловые пункты. Для их оборудования в Нижнекамске нужно около 2,5 млрд рублей и еще 5—6 млрд нужно на замену труб. «Рассматривается вариант заимствования денег в ВЭБ.РФ. Возможно, именно этот фонд станет инструментом финансирования замены сетей. Здесь мы сможем оформить заем на 10—15 лет», — говорил градоначальник в декабре 2023-го.

Управление водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства было создано в Нижнекамске в июле 1981-го в составе производственного объединения «НКНХ». На его балансовую стоимость тогда передали 270 км подземных коммуникаций, 18 центральных тепловых пунктов, 1 котельную, 11 канализационных станций, а также экскаватор, три трактора, 2 машины и погрузчик. Ставилась задача — коренным образом улучшить снабжение города теплом, горячей и холодной водой и обеспечить отвод хозяйственных и фекальных стоков.

В 1996-м по решению комитета по управлению коммунальным имуществом «УВК и ЭХ» передали в собственность городских властей, после чего было появился КУП «ВК и ЭХ».

В октябре 2001-го на предприятии ввели процедуру банкротства. А в марте 2003 в рамках программы финансового оздоровления КУП реорганизовано в ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

На данный момент в компании трудятся почти 750 человек, ее выручка за прошлый год составила 1,87 млрд рублей, при чистом убытке в 161,7 млн рублей (согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс»).

В последний раз данные о владельцах данного общества раскрывались в 2015 году. На тот момент равными долями в нижнекамском Водоканале владели казанские ООО «Промнефтесервис» и «Терра парк», ранее известная как АО «Профит» экс-депутата Госсовета РТ Валерия Самилова.