В Казани утвердили проект гидротехнического сооружения «Новая Портовая»

В Татарстане появится новое гидротехническое сооружение «Новая Портовая». Проект планировки территории линейного объекта местного значения предусматривает устройство берегоукрепительных сооружений. Он направлен на защиту территории от затопления и подтопления, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и соблюдение технических регламентов.



Проект выполнен с учетом исходных данных, содержащихся в техническом задании на разработку проектно-сметной документации, а также в отчетной документации по результатам изысканий. Картографический материал выполнен в географической системе координат местности МСК-16.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 11,93 га. Протяженность сооружения — 2 550 метров. Проектом организации строительства предусматривается монтаж конструкций берегоукрепительного сооружения как с земельных участков, так и из акватории при помощи плавательных средств.

Класс ответственности гидротехнического сооружения определен в соответствии с критериями постановления правительства Российской Федерации. Согласно этим критериям, проектируемое гидротехническое сооружение относится к III классу ответственности.

Также проектом планировки предусматривается демонтаж стальных водопроводов и сетей освещения лодочной станции из зоны планируемого размещения линейного объекта, а также переустройство сетей ливневой канализации за границу зоны размещения сооружения.

Объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, попадающие в границы зоны планируемого размещения линейного объекта ГТС, подлежат изъятию и демонтажу.

Также необходимо осуществить мероприятия по охране окружающей среды. Проектная документация на строительство гидротехнического сооружения, затрагивающего водоохранную зону Куйбышевского водохранилища, должна быть согласована в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Право пользования водным объектом необходимо оформить на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в Нижне-Волжском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов.

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Разиль Самигуллин