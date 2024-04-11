Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Чанчунь провинции Цзилинь Китайской Народной Республики.
В программе визита — посещение местных предприятий, участие в круглом столе «Цзилинь — Татарстан» и встреча с руководством провинции.
Ранее Рустам Минниханов провел встречу с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме правительства Татарстана.
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