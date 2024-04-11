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Возле «Бахетле» на улице Ершова в Казани ремонтируют тротуар

09:14, 11.04.2024
Возле «Бахетле» на улице Ершова в Казани ремонтируют тротуар
Фото: Артем Гафаров

В Казани на улице Ершова возле магазина «Бахетле» ремонтируют тротуар, из-за чего перекрыта права полоса движения автомобильного транспорта.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в данный момент перекладывают брусчатку, а на парковке возле торговых рядов меняют асфальтовое покрытие.

Приблизительное время окончания работ — конец июня 2024 года, сообщил «Реальному времени» один из рабочих.

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Олег Исаков
Общество Татарстан

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