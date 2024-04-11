Рынок акций РФ открылся ростом индекса Мосбиржи и ослаблением рубля

Сегодня российский рынок акций открылся ростом. За минуту торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, а индекс РТС просел на 0,2%. Рост цен на акции происходит на фоне подорожания нефти марки Brent до $90,5 за баррель. Это связано с опасениями эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В то же время внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США.

По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи составил 3444,16 пункта (+0,2%), а индекс РТС — 1157,34 пункта (-0,2%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Ранее, в марте, доля юаня на биржевом валютном рынке составила 53%, а на внебиржевом — 39,6%. В Татарстане этот тренд может оказать влияние на экономическую ситуацию. Курс рубля оставался относительно стабильным.

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Разиль Самигуллин