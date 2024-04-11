Мужчину спасли из пожара в Агрызе

Сегодня в Агрызе произошел пожар, который мог закончиться трагедией, если бы не оперативные действия сотрудников МЧС. Сообщение о пожаре на улице Калинина, 26 поступило в 12.20. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение вещей и мебели в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в плотно задымленном помещении сорокалетнего мужчину. Они надели на него маску спасаемого и вывели на свежий воздух. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

не курить в постели;

оборудовать место для курения пепельницей;

уходя из помещения, убедиться, что сигарета потушена.

Напомним, прокуратура проводит проверку по поводу пожара, который произошел в пристрое к Приволжскому рынку.

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Разиль Самигуллин