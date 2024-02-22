Итоги дня: почтовая марка «Игры будущего», Путин на Ту-160М и КАМАЗе, «Алабуга» под санкциями Британии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев встретились в Казани с Владимиром Путиным. Он рассказал президенту РФ о ситуации в республике и о мероприятиях, связанных с СВО.
- Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и выразил заинтересованность в расширении татарстанских компаний на рынке Таджикистана и увеличении товарооборота.
- Владимир Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр, объединенный с роддомом горбольницы №7. Медучреждение сможет принимать до 8 тысяч рожениц в год. Путин объяснил, что спад рождаемости в Татарстане связан с образом жизни, уровнем благосостояния и изменением ценностей. А также похвалил республику за низкий уровень детской смертности.
- Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М «Илья Муромец» и приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Борт находился в воздухе порядка 30 минут. Также сегодня президент России приехал на трассу М-12 за рулем КАМАЗа.
- Казанский IT-парк планирует выделить 5,8 млн рублей на монтаж полигона для обучения операторов дронов.
- Особая экономическая зона «Алабуга» попала в санкционный список Великобритании.
- В почтовое обращение вышла художественная марка, посвященная «Играм будущего» с эмблемой мультиспортивного турнира. Сегодня прошла церемония ее гашения.
- В Госдуму внесен законопроект, который позволит гражданам отзывать глав муниципальных образований через «Госуслуги».
- К 23 Февраля продажи бритв в Татарстане выросли на 452%, принадлежностей для бритья — на 382%, триммеров — на 315%.
- «Рубин» арендовал 22-летнего атакующего игрока Луку Биеловича из Сербии.
- В Татарстане за первое полугодие этого учебного года провели 54 мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Мероприятия были организованы по техническому, туристско-краеведческому, художественному, естественнонаучному и социально-гуманитарному направлениям.
- Казанские музыканты будут участвовать в шоу «Мегарок» в Москве 29 июня. Мероприятие пройдет в комплексе «ЦСКА Арена», на нем выступят вокалисты, барабанщики, гитаристы, бас-гитаристы и начинающие исполнители.
- Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» проанализировал литературные предпочтения мужчин Татарстана за прошлый год. В топе предпочтений у мужчин разных возрастов оказались биографии и мемуары (18—24 года), зарубежное фэнтези (25—34 года), практическая эзотерика (35—44 года), книги по саморазвитию (45—54 года) и историческая фантастика (55+).
- В жилом массиве «Изумрудная долина» новую улицу назвали в честь академика, педагога, востоковеда, государственного и общественного деятеля и основоположника народного образования в Татарстане Мирзы Махмутова.
- Для выполнения программы «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» Татарстан выделил 20 млн рублей на оборудование для школ в селах и маленьких городах.
- Более 20 тысяч жителей Татарстана будут голосовать на выборах президента через сервис «Мобильный избиратель».
- Глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева встретилась с 14 татарстанскими блогерами. Они обсудили предстоящие выборы президента РФ.
- Завод «КриалЭнергоСтрой» завершил процедуры размещения выпуска процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001P-05. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составила тысячу рублей. Всего было размещено 200 тысяч облигаций.
- Татарстан занял второе место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на III Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards.
- ЦИК Татарстана начала подготовку к выборам президента России.
Ключевые события 729-го дня специальной военной операции на Украине:
- Дмитрий Медведев заявил, что конечная цель СВО — контроль над Киевом.
- Ударный беспилотник «Чайка» планируют испытать в зоне СВО. «Чайка» построена по аэродинамической схеме «тейлситтер», которая сочетает в себе летательный аппарат самолетного и мультироторного типов.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южной группировки взяли под контроль село Победа на Донецком направлении.
- Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
- Министр обороны Сергей Шойгу вручил участникам СВО звезды Героев России.
- Генпрокуратура РФ наградила посмертно троих сотрудников прокуратуры ЛНР, погибших при исполнении служебных обязанностей в результате обстрелов со стороны ВСУ.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области.
- Отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области. Кроме того, отражены три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
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Екатерина ПетроваОбщество
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