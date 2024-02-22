Рустам Минниханов проводит встречу с Владимиром Путиным

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводит рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия «Игры будущего». Все это как раз продолжается, имею в виду спортивные события. На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России, — обратился глава государства к Рустаму Минниханову.

Руководитель региона поблагодарил президента и рассказал о ситуации в республике. Отдельно раис Татарстана доложил о мероприятиях, которые связаны с СВО.

— Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших, и, самое главное, работы по подшефным территориям. Везде мы работаем. Кроме того, мы принимаем детей с наших подшефных территорий на летний отдых. Большая работа по гуманитарным грузам: здесь и предприятия, и частники. У нас есть руководители муниципалитетов, которые по шесть, по десять раз уже встречались с нашими бойцами с этих территорий, — сказал татарстанский лидер.

Также глава государства поприветствовал первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева, который также принял участие во встрече.

Накануне Владимир Путин похвалил Казань за организацию «Игр будущего». Он назвал город «самобытным, национальным и богатым культурами разных народов».



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