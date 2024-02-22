Республика Татарстан — серебряный медалист III Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards

Вчера в Казани состоялось торжественное открытие «Игр будущего», а в это же время в Санкт-Петербурге награждали лауреатов III Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards. Это значимое событие в сфере туризма страны.

Татарстан занял второе место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма». Первое место присудили Тюменской области, а на третьем месте — санатории Краснодарского края.

Жюри премии выросло в профессиональном плане, а уровень представления регионов стал значительно выше. В следующем году участников ждет еще более строгая оценка, потому что уровень организации премии с каждым годом становится выше.

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Нафиса Миннехузина, Галия Шакирова