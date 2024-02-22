Глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева встретилась с блогерами

14 татарстанских блогеров побывали сегодня в Общественной палате РТ и обсудили с Зилей Валеевой актуальные для республики темы, в том числе предстоящие выборы президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта, и опыт работы проекта «Блогеры-наблюдатели», опробованного в Республике Татарстан на выборах в Госсовет РТ в 2020 году.

По ее мнению, «Блогеры-наблюдатели» — проект, подтверждающий необходимость внедрения новых форматов и возможностей, и участие блогеров в выборах многое дало для прозрачности выборного процесса.

Участники-блогеры Ильназ Габидуллин (Кызык-мызык), Ринат Галиахметов (Татар малай), Камилла Хафизова, Лэйна, Ксения Иванова в свою очередь рассказали Председателю Общественной палаты о том, что волнует их аудиторию. Зиля Валеева подчеркнула значимость лидеров мнения, их позиции про традиционные ценности и важность норм поведения и морали в обществе.

