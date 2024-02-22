В Казани состоялась церемония гашения почтовой марки в честь «Игр будущего»
В почтовое обращение вышла художественная марка, посвященная «Играм будущего». На ней изображена эмблема мультиспортивного турнира — «Цифровое пламя», сообщает пресс-служба «Почты России».
Церемония состоялась в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Мероприятие посетили зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, гендиректор «Почты России» Михаил Волков, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Они поставили на марку оттиск штемпеля гашения первого дня.
— Вчера президент России дал старт новому движению, которое объединяет не только физические и цифровые миры, не только разные поколения, но и людей со всего мира. Выпуск марки и через много-много лет позволит вспоминать об «Играх будущего», — сказал Михаил Волков.
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