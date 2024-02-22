На монтаж полигона для обучения операторов дронов в казанском IT-парке потратят почти 6 млн рублей

Казанское ГАУ «IT-парк» намерено выделить 5,8 млн рублей на работы по устройству конструкций и инженерной инфраструктуры тренировочного полигона для обучения операторов дронов. Заказчик хочет, чтобы на площадке можно было одновременно обучать двух специалистов, выяснило «Реальное время».

Полигон нужно построить в течение 25 дней с момента заключения контракта. Объект появится на кровле здания, расположенного по улице Спартаковской, 2.

Рабочим нужно смонтировать металлокаркас габаритами 15400х25400х8000 мм из стальных ферм. Также им необходимо очистить поверхность кровли от гравия и предусмотреть непрерывную расчистку снега на участке производства работ в зимнее время.

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