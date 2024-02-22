Состав казанского «Рубина» пополнил очередной легионер из Сербии — он стал пятым

В казанский «Рубин» на правах аренды перешел 22-летний атакующий игрок Лука Биелович. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

«Рубин» подписал с сербским футболистом арендное соглашение до конца сезона с правом выкупа. Биелович будет выступать под номером 77.

Новичок «Рубина» принадлежит сербскому клубу «Спартак Суботица», в составе которого отыграл 124 матча, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач. Он также сыграл один матч в футболке национальной сборной.

Биелович стал пятым сербским легионером в составе «Рубина». Ранее клуб подписал Уроша Дрезгича, Лазара Ранджеловича, Николу Чумича и Богдана Йочича.

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