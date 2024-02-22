Великобритания внесла «Алабугу» в санкционный список

Великобритания расширила антироссийские санкции. В обновленный список попала ОЭЗ «Алабуга». Всего список расширили на 50 позиций.

Под рестрикции также попали Самарская металлургическая компания, завод им. Свердлова, Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы и другие. Также в списке санкции против иностранных компаний и физлиц.

Принятые санкции означают заморозку активов физлиц и компаний на территории страны, а также запрет на проведение сделок с подсанкционными лицами.

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