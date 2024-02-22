Более 20 тысяч жителей Татарстана воспользовались технологией «Мобильный избиратель»

С помощью сервиса «Мобильный избиратель», позволяющего проголосовать на любом избирательном участке без привязки к месту регистрации, проголосовали более 20 000 жителей Татарстана. Об этом сообщил председатель ЦИК по Татарстану Андрей Кондратьев.



«Мобильный избиратель» доступен до 11 марта в МФЦ и на «Госуслугах», а с 12 по 16 марта — в участковых избирательных комиссиях.



В первую неделю работы сервиса им воспользовались 4 000 татарстанцев. А на прошлом заседании ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что более 10 тысяч жителей региона использовали «Мобильный избиратель» для голосования на выборах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина, Артем Гафаров