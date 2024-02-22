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В Татарстане 20 миллионов рублей выделят на поставку оборудования для ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии

13:21, 22.02.2024

В Татарстане потратят 20 миллионов рублей на оборудование для школ в селах и маленьких городах. Это нужно для выполнения программы «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование», выяснило «Реальное время».

В муниципальные районы Татарстана направят 208 наборов ОГЭ/ЕГЭ по химии, 194 набора по физике, 70 единиц оборудования для демонстрации опытов по химии, по физике — 75.

В состав наборов по ЕГЭ/ОГЭ по физике входят:

  • компоненты для проведения экспериментов: сосуды, калибровочные гири, пинцеты и пр.;
  • кинематические приборы для изучения скалярных, векторных величин и их проецирование на объекты;
  • приборы для демонстрации динамических законов, траектории движения тел;
  • комплекты для исследования оптических процессов;
  • оборудование, воплощающее механическое движение;
  • приборы для определения постоянного и переменного тока: амперметр, вольтметр, индикаторы постоянного напряжения, постоянного тока и фазового тока и т. д.;
  • устройства, позволяющие проводить наблюдения и измерения различных физических величин: сила, давление, температура, влажность, скорость, вес и т. д.

В состав наборов по ЕГЭ/ОГЭ по химии входит:

  • пробирки;
  • воронка;
  • стакан стеклянный;
  • штатив для пробирок;
  • шпатель-ложечка и т. д.

Оборудование и наборы получат все муниципальные районы Татарстана.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоОбразование Татарстан
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