В Татарстане 20 миллионов рублей выделят на поставку оборудования для ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии
В Татарстане потратят 20 миллионов рублей на оборудование для школ в селах и маленьких городах. Это нужно для выполнения программы «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование», выяснило «Реальное время».
В муниципальные районы Татарстана направят 208 наборов ОГЭ/ЕГЭ по химии, 194 набора по физике, 70 единиц оборудования для демонстрации опытов по химии, по физике — 75.
В состав наборов по ЕГЭ/ОГЭ по физике входят:
- компоненты для проведения экспериментов: сосуды, калибровочные гири, пинцеты и пр.;
- кинематические приборы для изучения скалярных, векторных величин и их проецирование на объекты;
- приборы для демонстрации динамических законов, траектории движения тел;
- комплекты для исследования оптических процессов;
- оборудование, воплощающее механическое движение;
- приборы для определения постоянного и переменного тока: амперметр, вольтметр, индикаторы постоянного напряжения, постоянного тока и фазового тока и т. д.;
- устройства, позволяющие проводить наблюдения и измерения различных физических величин: сила, давление, температура, влажность, скорость, вес и т. д.
В состав наборов по ЕГЭ/ОГЭ по химии входит:
- пробирки;
- воронка;
- стакан стеклянный;
- штатив для пробирок;
- шпатель-ложечка и т. д.
Оборудование и наборы получат все муниципальные районы Татарстана.
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