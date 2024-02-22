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ЦИК Татарстана начал печатать бюллетени для голосования на выборах президента России

20:30, 22.02.2024

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан приступила к изготовлению бюллетеней для голосования на выборах президента России.

Бумажные бюллетени с информацией о кандидатах на двух государственных языках — русском и татарском — будут доставлены в города и районы республики в сопровождении вооруженной охраны.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта.

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Общество Татарстан
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