ЦИК Татарстана начал печатать бюллетени для голосования на выборах президента России
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан приступила к изготовлению бюллетеней для голосования на выборах президента России.
Бумажные бюллетени с информацией о кандидатах на двух государственных языках — русском и татарском — будут доставлены в города и районы республики в сопровождении вооруженной охраны.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта.
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