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В Татарстане продажи бритв перед 23 Февраля выросли на 438%

09:43, 22.02.2024

В Татарстане женщины на 23 Февраля чаще всего дарят бритвы, принадлежности для бритья, триммеры. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Wildberries.

Рост продаж бритв в количественном выражение перед Днем защитника Отечества составил 438%, принадлежностей для бритья — 330,1%, триммеров — 244%.

В денежном выражении продажи бритв увеличился на 452,2%, принадлежностей для бритья — 382%, триммеров — 315%.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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