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«По мере роста благосостояния ценности меняются»: Путин высказался о снижении рождаемости в Татарстане

13:47, 22.02.2024 5
«По мере роста благосостояния ценности меняются»: Путин высказался о снижении рождаемости в Татарстане
Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин затронул тему снижения рождаемости в российских регионах. Он упомянул, что такая ситуация наблюдается и в Татарстане.

По словам главы государства, количество третьих и четвертых рождений увеличивается, а общая рождаемость падает. Такая ситуация фиксируется с 2019 года. Он подчеркнул, что это не связано с особыми событиями в мире или в стране.

— Это связано с образом жизни, с уровнем благосостояния. По мере роста доходов и благосостояния возникают другие ценностные установки: образование, получение дополнительных знаний. Потом рождение ребенка откладывается. И Татарстан не исключение, — объяснил глава государства.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республику в этом вопросе сильно подкосила пандемия. До этого на протяжении десяти лет в регионе наблюдался рост рождаемости. Он добавил, что для решения этой проблемы в республике реализуют комплекс мер.

— Я думаю, что клиники прекрасные. Мужчины у нас достаточно крепкие. Женщин уговорим, — ответил Минниханов.

Платонов Максим

В свою очередь, президент России похвалил Татарстан за низкий уровень детской смертности.

— У нас исторически низкий уровень детской смертности. В Татарстане ниже, чем по стране в целом. Вам и всем вашим коллегам особые слова благодарности, — сказал глава государства при открытии перинатального центра в Казани.

В будущем медучреждение сможет принимать до восьми тысяч родов в год. В центре расположено 120 коек. Роды будут проходить в семи индивидуальных родильных залах.

В городской местности Татарстана рождаемость за 10 лет упала на 32,4%. За 2012 год в них на свет появилось 43 404 младенца (без учета мертворожденных), за 2022-й — 29 357.

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Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:31
    контрацептивы запретить в стране.
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    Анонимно 15:10
    Не надо
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  • Анонимно 15:10
    Все верно, чем выше доход, тем дороже свобода и рациональнее смотришь на жизнь. И на контрацепцию деньги есть
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  • Анонимно 15:23
    Ресурсов на земле мало, зачем плодить потребителей)
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  • Анонимно 15:46
    Женщин надо не уговаривать, а воспитывать. Воспитывать в первую очередь девочек, но не забывать и о мальчиках. Воспитание происходит до 6 лет. "Воспитывать" женщину в 25-30 лет, привыкшую к вседозволенности и безнаказанности, бесполезно. Она будет продолжать делать что хочет - наращивать когти до 10 см, грудь до 10 кг, попу до 20 кг, делать татуировки на лобке, ходить в ТЦ и центры красоты и т.д.
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