Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент России Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт находился в воздухе порядка 30 минут, сообщает «РИА Новости».
Сверхзвуковой бомбардировщик «Илья Муромец» приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.
Напомним, о планах российского лидера протестировать ракетоносец рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отказался раскрыть подробности маршрута борта, сославшись на военную тайну.
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