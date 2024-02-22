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Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

16:07, 22.02.2024

Президент России Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт находился в воздухе порядка 30 минут, сообщает «РИА Новости».

Сверхзвуковой бомбардировщик «Илья Муромец» приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.

Напомним, о планах российского лидера протестировать ракетоносец рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отказался раскрыть подробности маршрута борта, сославшись на военную тайну.

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