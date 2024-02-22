Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и выразил надежду на сотрудничество в области «Игр будущего». Рустам Минниханов подчеркнул вклад Таджикистана в укрепление российско-таджикских отношений. Товарооборот между республиками составляет $30 миллионов.

— Хочу выразить вам признательность за визит в нашу республику и участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», — поприветствовал коллегу Рустам Минниханов

Раис Татарстана также выразил заинтересованность в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана и увеличении поставок в Татарстан продукции из иностранного государства. В частности, республика проявляет интерес к таким направлениям, как нефтехимия, сельское хозяйство, здравоохранение и информатизация.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Компании из Таджикистана могли бы увеличить свои поставки в Татарстан, — поделился Минниханов.

Встреча раиса Татарстана и президента Таджикистана предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Эмомали Рахмон поблагодарил Рустама Минниханова за теплый прием и отметил успешное проведение «Игр будущего» в Татарстане. Он подчеркнул устойчивую динамику взаимодействия между странами и заинтересованность Таджикистана в инвестиционном сотрудничестве с Татарстаном. Также президент Таджикистана предложил провести отдельный таджикско-татарстанский бизнес-форум в рамках конференции по сотрудничеству России и Таджикистана.

— Между нашими странами устойчивая динамика взаимодействия. Мы настроены и далее принимать необходимые меры для развития отношений, заинтересованы в инвестиционном сотрудничестве с Татарстаном, с промышленностью, — подчеркнул президент Таджикистана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров