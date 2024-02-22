Владимир Путин приехал на трассу М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа
Президент России Владимир Путин прибыл на 727-й км автомобильной дороги М-12. Туда он добрался на КАМАЗе, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Главу государства сопровождают председатель правительства России Марат Хуснуллин и раис республики Рустам Минниханов.
Владимиру Путину рассказали о перспективах развития новой трассы.
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