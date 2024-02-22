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Владимир Путин приехал на трассу М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа

17:44, 22.02.2024
Владимир Путин приехал на трассу М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин прибыл на 727-й км автомобильной дороги М-12. Туда он добрался на КАМАЗе, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Главу государства сопровождают председатель правительства России Марат Хуснуллин и раис республики Рустам Минниханов.

Владимиру Путину рассказали о перспективах развития новой трассы.

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Авто Татарстан
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