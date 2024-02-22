В Госдуму внесли законопроект, позволяющий отзывать глав местного самоуправления

В Госдуму внесен законопроект, который позволит гражданам через «Госуслуги» отзывать глав муниципальных образований и членов выборных органов местного самоуправления.

Проектом закона предлагается предоставить гражданам право отзывать глав муниципалитетов и членов выборных местных органов власти. Предлагается также установить, что для отзыва потребуется не менее 50% голосов зарегистрированных избирателей. Порядок процедуры отзыва будет определять Правительство.

В настоящее время оценка работы глав муниципальных образований осуществляется Правительством РФ по ряду критериев. Многие главы муниципалитетов избираются не напрямую, а назначаются по итогам конкурса.

Согласно социологическим опросам, многие россияне не участвуют в политике из-за отсутствия возможности влиять на нее. Предоставление права отзыва повысит интерес граждан к политике и позволит им напрямую влиять на принятие решений.

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Нафиса Миннехузина