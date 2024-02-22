Мужчины Татарстана предпочитают читать биографии, фэнтези, эзотерику и саморазвитие

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» проанализировал литературные предпочтения мужчин Татарстана за прошлый год.

Молодые люди от 18 до 24 лет чаще всего интересовались биографиями и мемуарами. Второе и третье место разделили нон-фикшен книги в категории «электроника» и боевая фантастика соответственно. Мужчины Татарстана от 25 до 34 лет больше всего интересовались зарубежным фэнтези, чуть меньше научной фантастикой и книгами по саморазвитию.

А вот мужская аудитория 35—44 лет отдала предпочтение практической эзотерике, а после нее боевой и научной фантастике. Если говорить о пользователях 45—54 лет, то среди их литературных предпочтений первое место заняли книги по саморазвитию, потом шли научно-популярная литература и зарубежная психология.

Мужчины в возрасте 55 лет и старше больше всего интересовались исторической фантастикой, книгами из категории «медицина» и историями о попаданцах.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова