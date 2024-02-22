Казанские музыканты примут участие в рок-шоу в Москве

Казанские музыканты смогу принять участие в шоу «Мегарок», которое пройдет в Москве 29 июня этого года. Мероприятие на «ЦСКА Арене» доступно для вокалистов, барабанщиков, гитаристов, бас-гитаристов и начинающих исполнителей, сообщили организаторы.

Мероприятие предполагает исполнение культовых песен мирового рока на большой арене для тех, кто успешно пройдет отбор. В качестве наставников исполнителей выступят барабанщики групп «Ленинград» и «Элизиум» Михаил Козодаев и Максим Бармаков, гитарист группы «Слот» Никита Муравьев и другие артисты.

В Казани же в этом году состоится очередной молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие». Как выяснило «Реальное время», на него из бюджета города направят 2 миллиона рублей.

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Артем Гафаров