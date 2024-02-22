Завод «КЭС» разместил выпуск облигаций на 200 млн рублей

22 февраля 2024 года завод «Криалэнергострой» сообщил о завершении процедуры размещения выпуска процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001P-05. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составила 1 000 рублей. Все 200 тысяч облигаций были размещены по номинальной стоимости путем открытой подписки.

Облигации выпускались со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения. Все облигации были полностью оплачены денежными средствами в безналичном порядке в рублях.

Выпуск облигаций зарегистрирован ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

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Анна Уржумова