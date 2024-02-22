В Татарстане за первое полугодие 2023/2024 учебного года провели 54 мероприятия для школьников и детей с ОВЗ

В Татарстане за первое полугодие 2023/2024 учебного года провели 54 мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья по пяти направлениям дополнительного образования. Об этом сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки Татарстана.

Мероприятия были организованы по техническому, туристско-краеведческому, художественному, естественнонаучному и социально-гуманитарному направлениям.

По технической направленности провели всего 28 мероприятий. Из них 8 были предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также провели шесть мероприятий туристско-краеведческой направленности, в которых приняли участие 789 детей, в том числе 19 детей с ограниченными возможностями здоровья.

За период с сентября по декабрь 2023/2024 года в мероприятиях художественной направленности приняли участие 4 189 детей (548 из них — дети с ОВЗ) из 672 образовательных организаций 46 территорий Татарстана и города Татарска, Новосибирской области.

За первое полугодие учебного года 2023/2024 провели четыре мероприятия естественнонаучной направленности.

Всего в мероприятии социально-гуманитарной направленности в первом полугодии 2023—2024 учебном году приняли участие 63 285 человек.

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Анна Уржумова