Президент России по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани. Он будет объединен с работающим роддомом горбольницы №7, сообщает пресс-служба Горздрава города.

Перинатальный центр будет помогать беременным женщинам из группы высокого риска и принимать самые сложные роды наравне с перинатальным центром РКБ. Обслуживать новый центр будет Казань, районы республики и регионы Поволжья.

В будущем медучреждение сможет принимать до восьми тысяч родов в год. В центре расположено 120 коек. Роды будут проходить в семи индивидуальных родильных залах.

В перинатальном центре есть и отделение реанимации новорожденных с кювезами— инкубаторами для выхаживания новорожденных. Для малышей с заболеваниями нервной системы открыли отделение медицинской реабилитации. Есть кабинеты психоэмоциональной диагностики и коррекции состояния матерей в послеродовом периоде.



Напомним, в 2021 году на строительство центра выделили 567 млн рублей. Для подготовки к его возведению на территории больницы проводились работы по установке насосной станции, обустройству площадки — с выносом инженерных сетей.



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