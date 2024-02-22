Новую улицу в Казани назовут в честь академика Мирзы Махмутова

Новую улицу в жилом массиве «Изумрудная долина» Советского района Казани назвали в честь академика, педагога, востоковеда, государственного, общественного деятеля, основоположника народного образования в Татарстане Мирзы Махмутова. Постановление об этом подписал исполнительный комитет города.

Улица находится в районе «Изумрудная долина» рядом с улицами Михаила Родных, Татьяны Емелиной, Владимира Муравьева и Исламии Махмутовой. Улицей Махмутова дополнят Реестр названий улиц Казани и Адресный план города. Управлению архитектуры и градостроительства поручили внести изменения в Государственный адресный реестр.

Махмутов был организатором образования в Татарстане. Работал в Казанском государственном университете. С 1958 по 1979 год был министром просвещения Татарской АССР. Является одним из учредителей Академии наук Республики Татарстан.

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Анна Уржумова