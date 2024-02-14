Итоги дня: Минниханов в Тегеране, суд над молодыми диверсантами, вооруженный школьник из Юдино
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 февраля:
- Владимир Путин подписал закон, который разрешает регионам запрещать розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.
- Также президент России подписал закон, согласно которому суд может конфисковывать имущество за фейки о российской армии.
- Был подписан закон, который запрещает работодателям увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Ранее нельзя было уволить одинокого родителя с детьми до 14 лет.
- Одной из площадок для проведения «Игр будущего» стал Казанский цирк. Его впервые используют для проведения спортивных мероприятий.
- Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что на «Игры будущего» приедут 2 000 участников из 107 стран.
- Также Владимир Леонов сообщил, что фиджитал-спорт могут внедрить в образовательную программу как в школах, так и в университетах.
- Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана.
- Раис Татарстана рассказал в МИД Ирана о саммите стран БРИКС в Казани. Также Рустам Минниханов сообщил о международных событиях, которые пройдут в этом году в Казани.
- Раис Татарстана пригласил министра экономики и финансов Ирана на KazanForum 2024.
- В рамках рабочей поездки в Тегеран Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем министра нефти Ирана, главой Иранской национальной нефтяной компании Мохсеном Ходжастемехром. Одной из тем беседы стала реализация международного транспортного коридора «Север — Юг», который позволил бы встроить татарстанские логистические центры в цепочки в направлении иранских портов.
- Минцифры Республики Татарстан сообщило, что в регионе с 21 февраля по 15 марта с 11.18 до 13.06 местного времени возможны кратковременные помехи телевизионного сигнала из-за солнечной интерференции.
- В Юдино проверили школьника, который шел с пневматическим оружием, об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.
- В Казани стартовал суд над молодыми диверсантами, которые пытались организовать поджог стратегически важных объектов инфраструктуры железной дороги и сети сотовой связи.
- В Казани жители одной из улиц поселка Салмачи засудили мэрию за затопленную улицу. Жители опасаются, что весной потоп может быть больше и серьезнее.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о мерах борьбы с мошенниками и предложила внедрить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей.
- Объем иностранной наличной валюты у россиян сократился впервые с 2018 года и составил $97,2 миллиарда.
- Курс биткоина превысил $51 000.
Ключевые события 721-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 360 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области.
- Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.
- За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха».
- Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Кременная Луганской Народной Республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Нафиса МиннехузинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым