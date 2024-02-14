Владимир Путин подписал закон о запрете «наливаек» в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные власти имеют право запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с апреля. Согласно изменениям, регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. Это право будет распространяться на точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Субъектам России дается право вводить требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Напомним, 5 декабря законопроект о запрете «наливаек» в жилых дома был принят в первом чтении, 31 января прошел второе. В третьем чтении Госдума приняла его 1 февраля. Совет Федерации одобрил закон 7 февраля.

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Галия Гарифуллина