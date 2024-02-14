Курс биткоина превысил $51 тысячу
Сегодня курс биткоина превысил $51 тысячу. Это произошло впервые с 2021 года.
Напомним, 12 февраля биткоин превысил отметку $50 тысяч. Тогда курс составил $50 096(+3,63%) на 20.34 по московскому времени.
В ноябре 2021 года биткоин составлял $67 789 — это максимальный курс за все время существования, после цена начала постепенно понижаться. В 2023 году курс дошел до отметки $23 039 и только в конце года стал значительно расти.
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