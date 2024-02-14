Рустам Минниханов в МИД Ирана рассказал о саммите стран БРИКС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ходе рабочей поездки в Тегеран раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери и с заместителем министра иностранных дел, шерпой Ирана в БРИКС Махди Сафари.

Как сообщили в пресс-службе татарстанского лидера, Минниханов представил промышленный и инвестиционный потенциал республики и озвучил основные социально-экономические показатели региона. Кроме того, он рассказал о международных событиях, которые пройдут в Казани в текущем году: фиджитал-соревнованиях «Игры будущего», экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и XVI саммите стран БРИКС.

— Российская Федерация и Иран — давние и близкие партнеры, которых объединяет общее видение в решении острых международных проблем. В условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность. Лидеры наших государств поддерживают постоянный диалог, совершают взаимные визиты, — отметил Минниханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Отмечается, что в Иран прибыла татарстанская делегация из представителей госорганов и бизнеса. Сейчас они работают по деловой программе в провинции Исфахан, где завтра состоится деловой форум «Исфаган — Татарстан».

Напомним, раис Татарстана также провел встречу с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади. Минниханов подчеркнул, что по итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот Татарстана и Ирана, по сравнению с 2022 годом, вырос в 1,5 раза и составил $162 млн.

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Галия Гарифуллина