Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского лидера.

— Татарстанские компании в разные годы реализовывали проекты в Иране. Сегодня мы развиваем сотрудничество с компанией «Дарик», партнером автогиганта КАМАЗ. Есть большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией «Мапна», а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем «Иран Ходро». В целях создания необходимых условий в прошлом году в Казани заработало отделение «Мир Бизнес Банка», который является филиалом «Банка Мелли Ирана», — рассказал Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Он подчеркнул, что по итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот Татарстана и Ирана, по сравнению с 2022 годом, вырос в 1,5 раза и составил $162 млн. По его словам, Татарстан заинтересован в поставках в Иран грузовых автомобилей КАМАЗ, вертолетов и грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции. Кроме того, республика надеется на расширение импорта иранских товаров.

Минниханов пригласил Аббаса Алиабади в Казань и отметил, что предметно обсудить сотрудничество можно будет обсудить на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае 2024 года.



Напомним, вчера раис Татарстана прибыл в Иран. В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане.

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Галия Гарифуллина