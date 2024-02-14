Российские работодатели не смогут увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Работодатели в России не смогут увольнять увольнять одиноких родителей, которые растят детей до 16 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее нельзя было уволить одинокого родителя с детьми до 14 лет. Как говорится в сопроводительных материалах, основное общее образование учащиеся завершают к 16 годам. Соответственно, родителю, в одиночку воспитывающему их до этого возраста, необходима дополнительная защита со стороны государства.



Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

В Госдуме приняли данный законопроект 25 января. Изменения внесли в статью 261 Трудового кодекса России. Законопроект был внесен сенаторами и депутатами фракции ЛДПР в августе 2023 года.



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Галия Гарифуллина