Более 2000 участников из 107 стран мира подтвердили свое участие в «Играх будущего» в Казани

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил на пресс-конференции, что свое участие в «Играх будущего» уже подтвердили 277 команд, которые насчитывают более двух тысяч участников. Соревнования пройдут в Казани, Иннополисе и «Сириусе» с 19 февраля по 3 марта. Участники будут соревноваться в 21 фиджитал-дисциплине за призовой фонд в размере 10 миллионов долларов.

Всего для соревнований задействуют 10 объектов. Кроме того, «Игры будущего» будут сопровождать выставка и образовательно-развлекательный центр «Город будущего». На выставке будут представлены демо-дисциплины, такие как триатлон, сквош, регби, фехтование, силовой экстрим, эксклюзивный киберспорт и бокс.

Вход в «Город будущего» бесплатный для всех желающих, за исключением двух дней — 21 февраля и 3 марта. Во время проведения «Игр будущего» от станции метро «Проспект Победы» до «Казань-Экспо» будут курсировать бесплатные шаттлы. Расписание можно посмотреть на официальном сайте игр.



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Артем Гафаров