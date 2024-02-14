В Казани полиция проверила подростка, который шел с ружьем в сторону школы в Юдино

В отдел полиции «Юдино» поступило сообщение от очевидца о подозрительном человеке с предметом, похожим на оружие, который направляется к школе. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Выяснилось, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес из пневматического оружия. Он не собирался никому причинять вред. Очевидцы заметили его и сообщили в полицию.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

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Нафиса Миннехузина