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Объем наличной валюты у россиян сократился впервые с 2018 года

08:23, 14.02.2024

Объем валютной наличности россиян на начало текущего года составил $97,2 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

За январь—декабрь такие сбережения сократились незначительно — на 0,4%, или на $410 млн. Однако спад был зафиксирован впервые за последние шесть лет.

Для сравнения: за 2022 год прирост валютной наличности у населения страны составил $12,05 млрд. Меньше всего объем наличной валюты вырос в 2021 году: тогда показатель увеличился на $410 млн.

Такие сбережения стали планомерно сокращаться с апреля 2023 года. За апрель—сентябрь спад почти достиг $2,5 млрд. Ситуация начала меняться в конце года: в ноябре объем валютной наличности россиян увеличился на $1,47 млрд, а в декабре — еще на $550 млн. В этот же период наблюдалось укрепление рубля к доллару и евро.

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Галия Гарифуллина
ЭкономикаФинансыОбщество
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