Президент России подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России.

Напомним, Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к экстремизму.



31 января депутаты Госдумы приняли этот закон во втором и третьем (окончательном) чтениях. «Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — говорил председатель ГД Вячеслав Володин.



В первом чтении закон был принят 24 января. Как уточнил Володин, авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы.



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Галия Гарифуллина