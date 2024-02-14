Раис Татарстана пригласил министра экономики и финансов Ирана на KazanForum 2024

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

В Тегеране раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы экономического сотрудничества с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского лидера.

Минниханов подчеркнул, что в нынешних условиях сотрудничество России и Ирана приобретает особую ценность.

— Постоянный содержательный диалог руководителей наших стран, их взаимные визиты создают прекрасные условия для практических договоренностей на самых разных уровнях, в том числе на межрегиональном. В свою очередь, Татарстан старается активно содействовать данному процессу, — сказал он.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Раис республики также напомнил, что в 2023 году Татарстан посещал заместитель министра Мохаммад Джавад Шариф-заде. Иранский чиновник участвовал в открытии в Казани отделения «Мир Бизнес Банка», который является филиалом крупнейшего иранского банка «Банк Мелли Иран».

В ходе встречи Минниханов пригласил Эхсана Хандузи и бизнес-делегацию из Ирана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае 2024 года.

— Иранская сторона всегда активно на нем работает, участвует в выставке Russia Halal Expo в рамках форума. Еще одно важное направление для нашего взаимодействия — это сфера исламских финансов. Татарстан — один из пилотных регионов России, в котором проводится эксперимент по внедрению принципов партнерских финансов. Убежден, что опыт и навыки Ирана в данной области могли бы быть для нас весьма полезны, — заявил он.

Напомним, в ходе поездки раис Татарстана также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери и с заместителем министра иностранных дел, шерпой Ирана в БРИКС Махди Сафари. До этого Минниханов побеседовал с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.

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Галия Гарифуллина