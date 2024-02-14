Банк России предложил установить период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Для борьбы с мошенничеством Банк России предложил внедрить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

— Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять, — заявила она.

Она отметила, что длительность периода охлаждения и сумма кредита, при которой он будет действовать, может отличатся от предложенной регулятором.



Кроме того, в рамках борьбы со злоумышленниками Банк России предложил установить лимит на внесение наличных средств банкоматах.

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Галия Гарифуллина