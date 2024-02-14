Казанский цирк впервые используют как спортивную площадку на «Играх будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одной из площадок «Игр будущего» станет Казанский цирк. Он впервые будет использоваться для спортивного мероприятия, сообщил на пресс-конференции министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Всего для соревнований задействуют 10 объектов, расположенных в Казани, Иннополисе и «Сириусе». Первые участники приедут в столицу республики уже в четверг, 15 февраля. Им помогут свыше двух тысяч волонтеров из разных регионов России и из-за рубежа. Турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ.

Напомним, соревнования пройдут по 23 инновационным дисциплинам, среди которых фиджитал-футбол, хоккей и баскетбол, единоборства, битвы роботов, гонки дронов и так далее. Церемония открытия игр состоится в столице Татарстана 21 февраля. Турнир продлится до 3 марта.

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Олег Исаков, Галия Гарифуллина