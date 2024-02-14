Фиджитал-спорт могут внедрить в образовательные программы
Фиджитал-спорт могут внедрить в образовательные программы. Об этом сообщил на пресс-конференции министр спорта Татарстана Владимир Леонов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».
По словам Леонова, многое будет зависеть от того, как пройдут «Игры будущего» и насколько они будут востребованы у зрителя. «Мне кажется, за фиджитал точно будущее», — подчеркнул он.
Леонов отметил, что философия «Игр будущего» заключается в том, что все, кто задействован в киберспорте, должны вернуться и к классическим играм, поэтому важен микс площадок. Для этого сегодня организаторы модернизируют правила.
Сейчас идет подготовка к «Спортивным играм стран БРИКС». В программу включены фиджитал-баскетбол и футбол. Уже подано много заявок на участие, иностранцы демонстрируют высокий интерес, заявил Леонов.
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