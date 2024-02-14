Хотели помешать эшелонам на СВО: в Казани стартует суд над юными диверсантами с железной дороги

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня Верховный суд Татарстана начнет рассмотрение первого в современной истории дела по статье УК РФ «Диверсия». В организации поджога стратегически важного объекта инфраструктуры железной дороги и вовлечении в это тяжкое преступление несовершеннолетних обвиняют 20-летнего Булата Ибрагимова. Ему грозит срок до пожизненного, двум его подельникам-подросткам — до 20 лет колонии, передает из суда журналист «Реального времени».



По ходатайству фигурантов рассматривать это дело будет тройка судей Верховного суда Татарстана.

Преступление в котором обвиняют предполагаемых диверсантов было совершено в ночь с 20 на 21 марта 2023 года в Тукаевском районе Татарстана. По версии следствия, тогда Ибрагимов сотоварищи совершили поджог и вывели из строя релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская-Сидоровка». Работоспособность этого объекта, по данным силовиков, влияет на осуществление бесперебойных поставок военной и иной специальной техники в зону СВО, поэтому обвиняют парней не в умышленном повреждении имущества, а в диверсии с целью подрыва обороноспособности и экономики РФ. Собственнику объекта — дочернему предприятию ПАО «КАМАЗ» — ООО «Промжелдортранс-сервис» пришлось понести значительные затраты на восстановление. Речь идет о сумме в 40 тысяч рублей.



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Ущерб перед собственником объекта железной дороги полностью погашен», — сообщил «Реальному времени» отец одного из обвиняемых. По его словам, действия сына он считает глупостью, говорит, он не осознавал до конца, что делает. Сам парень общаться не захотел. Ему 15, в настоящее время учится в колледже на токаря. Второму из несовершеннолетних обвиняемых сейчас 17 лет, он осваивает профессию оператора станков с числовым программным управлением. На заседание суда он пришел со своим дедушкой и адвокатом.

Второй эпизод этого дела, как отмечают источники «Реального времени», касается вывода из строя стратегического важного объекта связи. Вечером 22 марта 2023 года в дачном поселке Заречье Тукаевского района был совершен поджог оборудования базовой станции сотовой связи оператора «Теле 2" (ООО «Т2 Мобайл»). По версии следствия, Ибрагимов с одним из подростков (на скамье подсудимых его не будет — ред.) атаковали не передатчики, а климатический шкаф, вследствие чего повредили электрический и радиорелейный кабели, температурный датчик и вентилятор охлаждения станции.



На момент возбуждения дела ущерб мобильного оператора оценивался в 11,2 тысяч рублей, причем само преступление квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущество общеопасным способом (ч.2 ст. 167 УК РФ). Отметим, данный состав предусматривает максимальное наказание в 5 лет лишения свободы. Тогда как доказанное участие в совершении диверсионного акта грозит подросткам реальным сроком от 12 до 20 лет колонии. Еще более значительное наказание предусмотрено для организатора подобного преступления. В случае, если вина Ибрагимова будет доказана в суде, он может получить от 15 до 20 лет лишения свободы, а то и пожизненный срок за организацию диверсий. При этом по каждому из двух эпизодов вовлечения несовершеннолетних в тяжкие преступления ему светит от 5 до 8 лет.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как отмечают источники «Реального времени», действовали парни по наводке анонимных заказчиков, обещавших оплатить акции против важных для России объектов. Заметим, в те же сроки по Набережным Челнам прокатилась серия поджогов автомобилей, за которыми стояла группа купившихся на легкий заработок школьников и студентов. Один из задержанных на допросе признавался — обещали заплатить 30 тысяч рублей за поджог машины с символом «Z». Чтобы не искать таковые, парни перед поджогом наклеивали такой знак сами.

Отметим, вслед за предполагаемыми поджигателями релейного шкафа на железной дороге в Тукаевском районе силовики обезвредили еще две группы юных и не очень диверсантов. Первая в мае 2023-го наследила на казанской станции Дербышки, вторая — в октябре пыталась помешать движению поездов в Бугульме — по заданию неких «парней из Телеграма». Эти дела до суда пока не дошли.



Что до обвиняемого Ибрагимова, то он был задержан и водворен в СИЗО в апреле прошлого года. Подросткам меру пресечения через суд не избирали. Напомню, тогда в их действиях еще не усматривали диверсионный состав.