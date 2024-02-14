Рустам Минниханов обсудил в Тегеране создание транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Тегеран раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем министра нефти Ирана, главой Иранской национальной нефтяной компании Мохсеном Ходжастемехром.

Как сообщила пресс-служба татарстанского лидера, одной из тем беседы стала реализация международного транспортного коридора «Север — Юг», который позволил бы встроить татарстанские логистические центры в цепочки в направлении иранских портов. В результате появится возможность доставлять грузы водным путем в Иран и другие государства Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Минниханов напомнил, что Татарстан — один из лидеров России по внутреннему региональному продукту, промышленному производству, обороту розничной торговли и инвестициям в основной капитал и другим показателям. Он также сообщил, что республика прочно занимает первое место в России по производству молока, в ней производится 30% российского полиэтилена, 43% синтетических каучуков, каждая вторая грузовая автошина и каждый третий грузовой автомобиль, добывается 7,2% российской нефти, 65% которой перерабатывается в республике.

Кроме того, раис Татарстана рассказал о планах создания в республике центра иранской торговли, где напрямую будет представлена всевозможная продукция от иранских производителей.

Минниханов пригласил представителей Министерства нефти Ирана и бизнес-делегацию Ирана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в мае, и на ежегодный Нефтегазохимический форум в августе 2024 года.

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Галия Гарифуллина