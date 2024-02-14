«Боимся приближающейся весны»: как жители Салмачей засудили мэрию Казани за затопленную улицу

Некорректная реконструкция улицы Центральной привела к затоплению целого ряда участков

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

Владельцы домов по улице Гостеприимный проезд поселка Салмачи, относящегося к Приволжскому району Казани, на протяжении нескольких лет не могут добиться от мэрии столицы Татарстана отвода дождевых и талых вод. На протяжении всего времени они пишут обращения в администрацию города с просьбой исправить ситуацию. Дело в том, что, как только выпадают осадки, местных ждет потоп. Дело даже дошло до суда, который выиграли активисты поселка, но к решению проблемы их это не приблизило. Исполком готов регулярно выплачивать штрафы судебным приставам, лишь бы не заниматься водоотведением. Как в разрешении конфликта людям помогает прокуратура и почему произошла такая ситуация — читайте в материале «Реального времени».



«Топит так, что потом из дома просто невозможно выйти»



Как рассказал «Реальному времени» местный активист и житель поселка Салмачи Руслан Фахриев, их улицу Гостеприимный проезд топит регулярно. И происходит это после дождей, снегопада и прочих осадков. Мучаются они с этой проблемой примерно с 2017 года. Ситуация усугубилась, когда в поселении отремонтировали улицу Центральную, во время строительства там были проведены трубы для водоотведения, но проект был реализован таким образом, что вода начала литься в Гостеприимный проезд.



— Мой дом топит постоянно и сильно, а у меня многодетная семья. Когда идет дождь и начинает заливать, у меня дети в школу в этот день не ходят. Топит так, что потом из дома просто невозможно выйти. Ситуация усугубилась, когда сделали дорогу на улице Центральной, вода там не скапливается, а идет к нам. Когда возникают ситуации с потопом, то на нашу улицу не могут проехать ни экстренные службы, ни скорая помощь, — пояснил Фахриев.



предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

В 2022 году местные жители вместе с прокуратурой РТ подали иск на мэрию Казани в суд. Согласно решению суда, на их улице городские власти должны сделать водоотведение, но администрация это решение до сих пор не исполнила. Зато мэрия выплачивает штрафы судебным приставам, по словам, собеседника издания общая сумма штрафов уже достигла 350 тысяч рублей.



— Мы регулярно обращались в администрацию Приволжского района Казани, когда там был главой Марат Закиров, то он регулярно к нам приезжал, обсуждал ситуацию с местными жителями. Был он у нас с документами о согласовании, что у нас будет стоять насосная станция, которая должна откачивать воду, которая льется с улицы Центральной. А потом это все остановилось и решение вопроса никуда не продвинулось. Администрация поселка тоже никак не помогает решить сложившуюся ситуацию и даже не подключается к этому вопросу. Мы просим установить хотя бы круглосуточную помпу, которая качает воду, но никаких движений нет, — сказал Руслан Фахриев.



«У нас даже периодически весной эвакуируют людей»



Как добавляет мужчина, они регулярно были на приеме у прошлого прокурора РТ Илдуса Нафикова, ходили к омбудсмену по правам человека в республике Сарие Сабурской, обращались в администрацию Рустама Минниханова. Как заметил Фахриев, обычно приходит ответ, что факт проблемы есть, но финансовой возможности, чтобы его решить, нет.



— У нас даже периодически весной эвакуируют людей, обычно их заселяют в гостиницу, пока не сойдет вода, в некоторых домах топит так, что она доходит до подоконников. Мы боимся приближающейся весны, так как снега выпало очень много. Когда делали дорогу на улице Центральной, то мы встречались с генподрядчиком и спрашивали, зачем они делают отводы на нашу улицу? На что нам ответили: «Это все согласовано», — отметил местный житель.



предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

Активист говорит, что регулярно отправлял в исполком города обращения о нарушении требований ГОСТов при строительстве дороги на улице Центральной. Он обратил внимание на то, что при ее реализации не было построено водоотведение, а тротуар есть только с одной стороны, а не с двух, как положено. Фахриев подчеркнул, что прокуратура в данный момент вынесла постановление о возбуждении уголовного дела за злостное неисполнение решения суда в отношении исполкома Казани, но пока ситуация никак не меняется.



— Нам было предложение скинуться на насосную станцию самим, мы посчитали сумму, и выяснилось, что качать нам воду можно только на дорогу, — это 300 метров шланга, который бы самотеком топил соседнюю улицу Камышлы. И как объяснил юрист, ее жители вполне могут подать на нас в суд за то, что их топят. И мы отказались от этой затеи, решили добиваться того, чтобы этим вопросом занялась администрация Казани, — заключил местный житель.



«Ведутся работы по подготовке проектной документации»



В конце 2023 года местные жители направили еще одно обращение в исполком города. Там им сообщили, что обустройство ливневой канализации осуществляется в соответствии с требованиями стандартов проектной документации и в данный момент они проводят работу по подготовке проектной документации.



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— Вопрос проведения работ по строительству ливневой канализации будет рассмотрен после проведения проектных работ, — кратко проинформировали жителей в мэрии Казани.



Прокуратура обратилась к раису Татарстана за помощью



Также активисты поселка находятся на постоянной связи с республиканской прокуратурой. В феврале этого года надзорное ведомство сообщило им о том, что уже несколько раз исполком города был оштрафован судебными приставами на разные суммы от 30 до 50 тысяч рублей. Эти штрафы им были выписаны за неисполнение судебного решения в отношении жителей поселка.



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— Прокуратурой республики в адрес главы (раиса) Республики Татарстан направлена информация об оказании содействия в решении вопроса о систематическом подтоплении домов и улиц в жилом поселке Салмачи города Казани, — говорится в ответе прокуратуры.





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