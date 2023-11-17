Итоги дня: Путин о выходе из ООН и ЮНЕСКО, снятие запрета на экспорт бензина, УДО экс-полицейского Халимдарова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 ноября:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль по традиции заранее соберет вопросы от россиян к предстоящей совмещенной «Прямой линии» и пресс-конференции российского лидера.
- Владимир Путин в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил, что российскую культуру в последнее время пытаются отменять, однако «это невозможно». Российский президент поделился мнением, что вульгарная глобализация и культурная экспансия увеличивают конфликтный потенциал. Владимир Путин заверил, что власти России будут поддерживать уровень культуры в стране, выделяя дополнительные средства на ее развитие. Помимо этого, президент считает, что у России нет необходимости выхода из ЮНЕСКО и ООН.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. В нем нет положений о помощи Израилю и Украине.
- Минфин США сообщил, что российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до $73 млн с $31 млн по итогам августа. Однако в Банке России заявили, что не имеют казначейских обязательств США в своем портфеле.
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на следующий год утвердили в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 трлн, 34,382 трлн и 35,587 трлн рублей соответственно.
- Госдума приняла закон, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и других документов с 1 июля. Госпошлину за загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации увеличили с 5 до 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет она обойдется в 3 тысячи рублей (ранее — 2,5 тысячи).
- Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому с января 2024 года на 3% повысится акциз на сигареты. В 2024 году он может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.
- Помимо этого Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий повышение ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года. Например, с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр.
- В Астрахани ввели региональный режим ЧС после обрушения части двух подъездов пятиэтажного жилого дома. Спасатели полностью разобрали завалы. Под ними людей нет, пропавшие отсутствуют. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома связано с недосмотром контролирующих органов.
- На руднике в Забайкальском крае произошло разрушение на шахте «Омчак» в Балейском районе. Погибли два шахтера. Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
- Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего священнослужителя Михаила Зубарева, обвиняемого в убийстве своей жены.
- Также Верховный суд РТ рассмотрел жалобу на арест предполагаемого участника террористической организации Легиона «Свобода России»* Владимира Овчинникова, задержанного в конце октября сотрудниками ФСБ в Нижнекамске. Арестованный просил смягчить меру пресечения, однако суд оставил его под стражей.
- В Казани условно-досрочно освобожден бывший начальник полиции УВД Казани Руслан Халимдаров, приговоренный по двум «делам ОБНОНа» к 12 годам колонии строгого режима, в том числе за превышение полномочий и контрабанду. Подробнее о том, как сидел VIP-полицейский, кем работал и почему прокуратура пыталась заблокировать ему УДО — в нашем материале.
- Казань получила паспорт готовности к отопительному периоду 2023/24 года. В столице Татарстана к зиме подготовили все шесть крупных источников теплоснабжения, 128 котельных АО «Казэнерго» и 53 ведомственные котельные.
- В 2024 году в России Единый государственный экзамен планируют провести с 22 марта по 1 июля. Досрочный период начнется с 22 марта по 12 апреля вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля; основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля; дополнительный — с 4 по 9 сентября.
- На организацию питания в казанских детских садах потратят 415 млн рублей. В меню входят завтраки, обеды и полдники. Сроки оказания услуг обозначены с 1 января по 1 декабря 2024 года.
- Представители Комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН) Татарстана в ходе совещания обсудили приспособление старинной оранжереи казанского зооботсада, которая уже длительное время закрыта для посещения. Помимо реставрации здания, речь зашла и об изменении его объемно-пространственных характеристик.
- В Казани завершается сезон аренды электросамокатов. Некоторые сервисы уже приостановили свою работу. При включении приложения кикшеринга «Яндекса» появляется сообщение, что «сезон закончился». Пропали на карте доступные самокаты и у сервиса Urent.
- Правительство России приняло решение снять с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, действовавший с 21 сентября. В Минэнерго указали, что после принятых мер в стране удалось создать профицит предложения автомобильного бензина, в результате чего цены на него существенно снизились.
- Минюст России направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским. Ведомство хочет запретить его деятельность на территории РФ. Судебное разбирательство назначено на 30 ноября.
- В Южной Корее планируют принять закон о запрете забоя и продажи мяса собак с 2027 года. Компаниям дадут 3 года, чтобы они прекратили такую деятельность. Уже с 2027 года за нарушение будут штрафовать. С принятием закона собак исключат из определения домашнего скота.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что с начала эскалации израильско-палестинского конфликта в секторе Газа с 7 октября были совершены не менее 152 атак на инфраструктуру здравоохранения. Погибли 16 медицинских работников и 38 получили ранения.
- Из сектора Газа эвакуировали более 500 россиян. 288 из них уже прибыли в Россию. Самая большая группа пересекла пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. За сутки удалось эвакуировать порядка 200 граждан России.
- В нескольких городах Франции — Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге — с 24 ноября прекращают работу визовые центры России. Запросы на получение виз будут приниматься через консульства и посольство.
Ключевые события 632-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что на пути к Крыму российские военные уничтожили восемь катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все обнаруженные цели были поражены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
- За эту неделю Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов» и «Правый сектор».
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1 100 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
- На Донецком направлении Южной группировкой войск в течение указанного периода отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 1 810 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».
- Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшую неделю уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, в том числе одна поставленная Украине Федеративной Республикой Германией — Cobra и две — производства США AN/TPQ-50.
- В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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Илина Хакимова
Справка
*организация признана террористической и запрещена в РФ.
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