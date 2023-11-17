В России увеличили госпошлину за выдачу загранпаспортов на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госдума приняла закон, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и других документов с 1 июля. Двукратное снижение госпошлины — за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании.



Госпошлину за загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации увеличили с 5 до 6 тысяч рублей, для детей до 14 лет она обойдется в 3 тысячи рублей (ранее — 2,5 тысячи).

Пошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ увеличена с 350 рублей до 420. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет с 1 тысячи рублей до 1,2 тысячи, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госпошлину за выдачу приглашения на въезд в Россию повысили с 800 рублей до 960; вида на жительство — с 5 тысяч до 6 тысяч рублей; разрешения на временное проживание — с 1,6 тысячи до 1,92 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 тысяч до 12 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство и выход из него — с 3,5 тысячи рублей до 4,2 тысячи.

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Маргарита Головатенко