«Нет необходимости»: Владимир Путин — об идее выхода России из ЮНЕСКО и ООН

Президент России Владимир Путин не видит необходимости выхода России из ЮНЕСКО и ООН. Свое мнение он выразил на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

— Я думаю, что нет такой необходимости. Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, — объяснил глава государства.

Президент не увидел смысла выхода России из указанных организаций.

Напомним, 18 сентября обсерватории Казанского федерального университета были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа же над сбором досье для подачи в ЮНЕСКО начала проводиться еще в 2019 году. Что говорят об этом событии политики и эксперты, а также какие перспективы открываются теперь перед Татарстаном — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов